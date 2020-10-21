Модель снялась полностью обнаженной у открытого окна и пожаловалась на Париж

Модель популярного бренда Fashion Nova Матильда Танто (Mathilde Tantot) поделилась фотографией без одежды и порадовала поклонников. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

25-летняя манекенщица снялась полностью обнаженной напротив открытого панорамного окна в Париже. Она позировала, стоя спиной к фотографу. На опубликованном изображении ее оголенная грудь прикрыта эмодзи в виде белого сердца.

«Париж больше не такой горячий», — пожаловалась Танто в публикации, набравшей больше миллиона лайков. Подписчики восхитились ее внешностью и сделали комплименты ее фигуре в комментариях. «Ты самая горячая женщина в Париже», «Я даже не знаю, что сказать, ты — идеал», «Повезло соседу из дома напротив», «Матильда, ты очень красивая», — высказывались фанаты.

Ранее в августе Матильда Танто разместила в соцсетях другой снимок в откровенном наряде. Ее сфотографировали в прозрачном боди со стразами марки Agent Provocateur и в серых спортивных штанах. Модель запечатлена на фоне стены, на которой висят картины с изображением женских тел.