Модель популярного бренда снялась в кардигане на голое тело и порадовала фанатов

Модель популярной марки Fashion Nova снялась на балконе в откровенном наряде и порадовала подписчиков. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) сфотографировалась в черных плавках на завязках и белом вязаном кардигане на голое тело бренда Fashion Nova. Она попозировала на стеклянном балконе на фоне леса и водоема. На одном из опубликованных кадров манекенщица стоит спиной к фотографу, демонстрируя ягодицы.

«Приятно познакомиться, Хорватия», — написала знаменитость в описании к публикации, которая набрала 397 тысяч лайков. Фанаты оценили ее внешний вид в комментариях. «Ты безумно красивая», «Просто идеальная девушка», «Ты выглядишь прекрасно!», «Я тебя обожаю», «Какая потрясная фигура, Паулин!», «Самая красивая девушка», — высказывались поклонники.

Ранее, 23 сентября, Паулин Танто опубликовала фото в откровенном образе и восхитила пользователей. Ее запечатлели на балконе апартаментов в Париже без бюстгальтера в трусах и расстегнутой белой рубашке. На снимке амбассадор прикрывает оголенную грудь белой кружкой.