Модель популярного бренда снялась на балконе в рубашке на голое тело

Модель популярного бренда Fashion Nova сфотографировалась в откровенном образе и порадовала подписчиков. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном кадре 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена в трусах и расстегнутой белой рубашке на голое тело. Ее сфотографировали на балконе апартаментов в Париже. «Проснулась в Париже», — подписала она пост, который набрал почти 300 тысяч лайков.

Фанаты оценили ее внешний вид в комментариях. «Ты безумно красивая», «Волшебно», «О боже, это просто невероятно», «Прекрасное место для прекрасной леди», «Идеальна», «У твоего соседа на другой стороне, должно быть, отличный вид из окна», — высказывались они.

Ранее в сентябре Паулин Танто снялась обнаженной перед открытым окном. Она попозировала, стоя на стуле и опираясь на подоконник. Фотограф запечатлел знаменитость со спины с распущенными волосами.