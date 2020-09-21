Модель популярного бренда снялась обнаженной перед открытым окном

Модель популярного бренда Fashion Nova сфотографировалась в откровенном образе и порадовала подписчиков. Снимок появился на ее странице в Instagram.

Манекенщица Паулин Танто (Pauline Tantot) снялась обнаженной, стоя на стуле и опираясь на подоконник перед открытым окном. Фотограф запечатлел 25-летнюю знаменитость со спины с распущенными волосами. Она также надела несколько колец. «Утро с видом», — написала она в описании к посту, который набрал 537 тысяч лайков.

Поклонники Танто восхитились ее внешним видом в комментариях под публикацией. «Прекрасный наряд», «Мне очень нравится этот вид», «Ты будто с другой планеты», «Почему ты такая идеальная?», «Я тебя обожаю», «Ты безумно красивая», «Нет никого красивей тебя, Паулин», — высказывались фанаты.

В сентябре Паулин Танто попозировала на природе в бикини и вызвала восторг у подписчиков. Ее сфотографировали в купальнике светло-зеленого цвета и белой рубашке марки Fashion Nova на фоне моря и пляжа во время отдыха. «Лучший вид — это ты, ангел», — отметил один из юзеров в комментариях.

Паулин Танто — популярная в соцсетях модель и амбассадор известного бренда одежды Fashion Nova. Она регулярно делится откровенными кадрами со своей сестрой-близнецом Матильдой, которая также рекламирует продукцию упомянутой марки.