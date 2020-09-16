Модель популярного бренда снялась в бикини во время отдыха и порадовала фанатов

Модель популярной марки Fashion Nova сфотографировалась в откровенном образе и порадовала подписчиков полученным кадром. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном фото 25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) запечатлена в бикини светло-зеленого оттенка и белой рубашке упомянутого бренда. Ее сфотографировали на фоне моря во время отдыха. «Мне нравится вид», — подписала она пост, набравший больше 166 тысяч лайков.

Фанаты оценили ее внешний вид в комментариях. «Лучший вид — это ты, ангел», «Мне нравится, что она не ретуширует свою талию. Красотка», «Сногсшибательна», «Прекрасная женщина, наполненная элегантностью», «Это тело!» — высказывались они.

Ранее в сентябре Паулин Танто снялась топлес и восхитила поклонников. На размещенном кадре она попозировала спиной к фотографу в белых трусах рядом со статуей в виде ягодиц. На втором фото Танто стоит в том же месте и прикрывает обнаженную грудь рукой.