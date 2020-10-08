Модель популярного бренда снялась обнаженной на кровати и взволновала фанатов

Модель популярной марки Fashion Nova снялась без одежды и взволновала подписчиков. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

25-летняя Паулин Танто (Pauline Tantot) сфотографировала себя в зеркало, расположенное в спальной комнате. Девушка лежит на кровати и позирует полностью обнаженной. «Дождливый день, уютный день», — написала знаменитость в описании к публикации, которая набрала 337 тысяч лайков.

Фанаты оценили внешний вид манекенщицы в комментариях. «Ты — девушка мечты», «Восхитительное тело», «Самая горячая девушка на планете», «Боже мой, что за сногсшибательная женщина! Феноменальное тело и дивные формы. Потрясающий вид», «Какая красивая фигура!» — высказывались они.

В сентябре Паулин Танто снялась в кардигане без бюстгальтера и порадовала фанатов. Она попозировала в черных плавках на завязках и белом вязаном кардигане на голое тело бренда Fashion Nova. Манекенщицу засняли на стеклянном балконе на фоне леса и водоема.