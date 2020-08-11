Ценности
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Силовики покинули Минск
Названы сферы с наивысшим риском увольнений
Оценено влияние плохого самочувствия Ефремова на его наказание
В Бразилии начали подготовку к тестированию российской вакцины от коронавируса
Авиакомпании сообщили о резком росте стоимости керосина
Белорусский ОМОН начал стрелять по окнам многоэтажки в ответ на выкрики «позор»
Мир оказался перед выбором между США и Китаем
Названы последствия протестов для белорусской молодежи
Россияне начали массово скупать билеты на самолет в недоступную страну
Новости партнеров

Модель популярного бренда порадовала поклонников снимком в прозрачном боди

Перейти в «Мою Ленту»
Матильда Танто
Матильда Танто
Фото: @mathildtantot

Модель популярного бренда Fashion Nova 25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) поделилась фотографией в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном кадре девушка позирует в прозрачном боди со стразами бренда Agent Provocateur и в серых спортивных штанах. При этом через ткань изделия просвечивается грудь манекенщицы. Танто сфотографировали на фоне стены, на которой висят картины с изображением женских тел. «Именно так я воспринимаю женское тело: искусство», — подписала она пост, набравший 1,3 миллиона лайков.

Поклонники восхитились внешним видом модели и написали об этом в комментариях под публикацией: «Кажется, я влюбился», «Потрясающая девушка», «Сногсшибательна», «Ты так красива, словно произведение искусства», «Боже, очень горячо», — заявили они.

В июле Матильда Танто показала голое тело и восхитила подписчиков. Ее сфотографировали лежащей в кровати со спины. Она попозировала обнаженной с собранными в хвост волосами. При этом на ней были солнцезащитные очки.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Модель популярного бренда показала голое тело и порадовала поклонников
Модель популярного бренда порадовала фанатов снимком без одежды у бассейна
Модель порадовала фанатов снимком в прозрачном наряде без белья
Ценности
Ценности00:03 9 августа

«Король для бедных»

Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
20:4011 августа

Истинное происхождение популярной певицы и ее внешность вызвали споры в сети

19:2311 августа

Модный бренд возродил моду 90-х на брюки с торчащими стрингами

18:1711 августа

Эксперты моды назвали три главных тренда осени

Ценности00:05 4 августа

«У нас девушке в приданое покупают спальню»

Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
17:2711 августа

Женщины вспомнили о тренде из 90-х и повязали платок на грудь вместо топа

16:1011 августа

Фанаты обвинили солистку Little Big в пластике груди и лица под селфи в бикини

15:1511 августа

Создатель антивируса решил защититься от коронавируса стрингами и был арестован

Ценности00:0226 июля
Халифа ибн Заид Аль Нахайян

«Он не помнит, сколько у него особняков»

Как живет самый богатый президент в мире
14:1411 августа

Сильвестр Сталоне выставил на продажу свой роскошный Cadillac

13:1011 августа

Бывшая самая молодая миллиардерша отметила 23-летие в корсете с бриллиантами

11:4811 августа

53-летняя актриса повторила фото в бикини 18-летней давности и удивила фанатов

Россия
Полицейский 11 лет жил в квартире пропавшего россиянина
«Наши ребята не дождались помощи»
20 лет назад затонула подлодка «Курск». Почему погибли 118 человек и можно ли было их спасти?
В Москве похитили лед
«Явно чеченский след»
20 лет назад взрыв на Пушкинской площади в Москве потряс всю Россию. Террористов так и не нашли
В России ответили на призыв отложить регистрацию вакцины от коронавируса
Попал под глиссаду
ЖК «Аэропорт» построили на полосе маневрирования военных самолетов
В ЕРИС загружены 2,5 миллиона рентгенологических и радиологических исследований
Все материалы
Мир
Полицейский применил удушающий прием к девушке из-за отсутствия маски
США раскритиковали российскую вакцину от коронавируса
Британия закроет путь крупнейшему потоку нелегальных иммигрантов
«Их кожа лентами свисала до земли»
75 лет назад США сбросили атомные бомбы на Японию. Выжившие до сих пор помнят ужас тех дней
Преступник захотел спрятать труп и устроил крупный пожар в Испании
Профессор из халифата
Самый опасный террорист мира: что известно о Разрушителе — новом главе «Исламского государства»?
Все материалы
Бывший СССР
Задержание несовершеннолетнего силовиками в Минске сняли на видео
Тихановская покинула Белоруссию. Протесты в стране продолжаются без лидера
В Минск и другие города снова стягивают ОМОН и спецтехнику. Столкновения с милицией идут третий день
Цепкало призвала мир признать Тихановскую избранным президентом Белоруссии
Дубинка — это праздник
В Белоруссии продолжаются уличные бои с ОМОНом. Почему Россия признала победу Лукашенко?
Белорусские силовики приняли машину съемочной группы за склад террористов
Выбор сделан
В Белоруссии выборы перешли в уличные протесты против Лукашенко. ОМОН подавляет их газом и гранатами
МИД Белоруссии заявил о наличии доказательств иностранного вмешательства
Все материалы
Экономика
США закупили рекордный объем российских нефтепродуктов
России пообещали экономические проблемы из-за Белоруссии
Падение титана
Доллар десятилетиями доминировал в мировой экономике. Почему его господству приходит конец?
Россияне нашли способ уйти от налогов
Слушая ваше дыхание
Российские дороги хотят избавить от пьяных водителей. Помогут ли тут хитрые замки и запах перегара?
«Роснефть» проведет уникальный ИТ-Марафон
Промо
Точки над «i»
Крупнейший банк России получил престижную международную премию
Все материалы
Силовые структуры
Кровавые хризантемы
Жестокая банда в 2000-х занималась грабежами и убийствами. Ее главарь приходил к жертвам с цветами
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
«Для меня это незаживающая рана»
25 лет назад в Кандагаре захватили российский Ил-76. Пилот самолета рассказал историю плена и побега
«Завалил мента — уважуха»
Как бывший оперативник угрозыска попал на зону и выстроил отношения с уголовниками
Все материалы
Наука и техника
«Роскосмос» забрал свой брак обратно
«Средняя Азия была чужой землей»
Как русские, туркмены и чеченцы вместе сражались против советской власти
США испытали «предупреждающее Россию» оружие
Это другое
Новый дизайн, высокая цена и 5G: что известно об iPhone 12
Умирающий от голода ребенок в больнице Самары. 1921-1923 гг.«О них велели забыть»
Кто спасал русских людей от голодной смерти, пока коммунисты боролись за власть
Стервятники Гитлера
Боевые будни и развлечения летчиков люфтваффе: редкие кадры времен Второй мировой войны
Все материалы
Спорт
Стали известны требования «Спартака» к РФС
В пасти зверя
Великан из UFC разгромил русского Удава Олейника. Что пошло не так?
Арбитров матча с участием «Спартака» призвали отстранить от работы пожизненно
Аманда Бирд«У меня были тяжелые, темные времена»
Олимпийская чемпионка была секс-символом мирового спорта. Ее едва не убили депрессия и наркотики
Россию назвали лучшей страной для футбола
Вячеслав Лемешев«Я ненавидел СССР, но там создавали монстров ринга»
Советский боксер удивил американцев нокаутами и стал звездой в 23 года. Почему он умер молодым?
Раскрыты обстоятельства избиения судьи Широковым
Все материалы
Культура
Концертный менеджер Легкоступовой рассказал об отношениях певицы с алкоголем
«Всех интересовало только одно — кто с кем спит»
 
Исполнительница хита «Ягода-малина» впала в кому после запоя с мужем
«Если этот труп раскрутят, я поставлю тебе памятник»
Российский шоубиз в 1994:в Чечне началась война, а секс-символ молодежи нашелся среди товароведов
Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру
Группа «Ласковый май»«Любая обезьяна может срифмовать кеды и полукеды»
Ветеран русского рока — о лихих 90-х, голимой попсе и уважении к Кобзону
Шнуров посвятил матерное стихотворение Лукашенко и протестам в Белоруссии
Все материалы
Интернет и СМИ
Съемки шоу о выживании прервали из-за угрозы жизни участников
«У них просто не было выбора»
Опасные хакеры взломали американскую корпорацию и обогатились. Почему никто не смог их остановить?
Замену уехавшей в Италию ведущей «России 1» нашли на Первом канале
«Ты заслуживаешь смерти»
Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов?
Доктор Мясников назвал пандемию коронавируса мутной историей
«У людей вообще нет шансов»
 
Отец увидел дочь впервые в жизни и не вытерпел ее
Все материалы
Ценности
Появившаяся в мини-платье депутат вызвала гнев корейцев
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Врач назвал имена звезд с внешностью мечты россиянок
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
В Италии решили защититься от коронавируса методом времен эпидемии чумы
Утонули в красоте
Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами
Новый макияж Кейт Миддлтон с маской на лице привлек внимание фанатов
Все материалы
Путешествия
Названы способы снять дешевое жилье для отдыха в Крыму
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Российская стюардесса скопировала образ Анджелины Джоли и впечатлила подписчиков
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Бегающие по пляжу на российском курорте крысы попали на видео
Названа дата открытия Черногории для россиян
«У нас кипели страсти»
Первая любовь, дискотеки и приключения после отбоя: как отдыхали советские дети в пионерлагерях
Все материалы
Из жизни
Ребенок с органами наружу дожил до двух лет вопреки прогнозам врачей
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
Полицейский показал коллегам откровенные фото жертвы и лишился работы
«Мы все сбиты с толку»
Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
Жена узнала о смерти мужа, легла рядом с ним и умерла
Племянница самостоятельно выследила в соцсетях подозреваемого в убийстве тети
«Я стоял без связи в чужой стране и не понимал, что делать»
История россиянина, который в 17 лет переехал в Китай
Все материалы
Электроседан Lucid Air проедет без подзарядки больше 800 километров
Некрасивые и очень быстрые: «американцы» с выдающейся аэродинамикой
Dodge и Plymouth шестидесятых, которые смогли победить ветер — и выиграть NASCAR
На продажу выставили реплику LaFerrari на базе 28-летней Acura NSX
Range Rover: полвека легендарному роскошному внедорожнику
Как хорошая идея и цепь случайностей сделали Range Rover культовым автомобилем
Представлена Audi S3 нового поколения
Видео: как оживить правительственный лимузин СССР
Можно ли превратить советский Майбах ГАЗ-14 «Чайка» в сверкающую ласточку за один день?
В России разрабатывают новый электрокар
Все материалы
Дом
Названа средняя стоимость элитной квартиры в Москве
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
На квартиру жены Алибасова наложили арест
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
Дом с «женской пещерой» решили разыграть в лотерею
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
В Москве появится деревянный мегахрам
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
На трассе в обход Усолья-Сибирского развернулось строительство мостов
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Российские ученые массово заинтересовались мегагрантами
«Секс в последнее время меняется»
Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
Российский регион захотел увеличить несырьевой экспорт в 1,7 раза
«В СССР люди взрослели рано»
Молодость в России хотят официально продлить до 35 лет. Зачем это нужно власти и людям?
Строительство объектов водоснабжения в Улан-Удэ завершат раньше срока
Все материалы