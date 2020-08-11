Модель популярного бренда порадовала поклонников снимком в прозрачном боди

Модель популярного бренда Fashion Nova 25-летняя Матильда Танто (Mathilde Tantot) поделилась фотографией в откровенном наряде и восхитила фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На опубликованном кадре девушка позирует в прозрачном боди со стразами бренда Agent Provocateur и в серых спортивных штанах. При этом через ткань изделия просвечивается грудь манекенщицы. Танто сфотографировали на фоне стены, на которой висят картины с изображением женских тел. «Именно так я воспринимаю женское тело: искусство», — подписала она пост, набравший 1,3 миллиона лайков.

Поклонники восхитились внешним видом модели и написали об этом в комментариях под публикацией: «Кажется, я влюбился», «Потрясающая девушка», «Сногсшибательна», «Ты так красива, словно произведение искусства», «Боже, очень горячо», — заявили они.

В июле Матильда Танто показала голое тело и восхитила подписчиков. Ее сфотографировали лежащей в кровати со спины. Она попозировала обнаженной с собранными в хвост волосами. При этом на ней были солнцезащитные очки.