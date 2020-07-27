Модель популярного бренда показала голое тело и порадовала поклонников

Модель популярного бренда Fashion Nova показала голое тело и порадовала поклонников. Снимок появился на ее странице в Instagram.

25-летнюю Матильду Танто (Mathilde Tantot) сфотографировали лежащей в кровати со спины. Она попозировала обнаженной с собранными в хвост волосами. Манекенщица также надела солнечные очки черного цвета. «Только проснулась после сна», — подписала он пост, набравший 716 тысяч лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Танто в комментариях под публикацией. «Как всегда прекрасна», «Идеальное тело», «Обожаю тебя», «Самая красивая девушка», «Матильда, ты очень сексуальная», — высказывались подписчики.

Ранее 22 июля Матильда Танто снялась полностью обнаженной со своей сестрой Паулин у бассейна. Знаменитости попозировали на территории дома без одежды. Их запечатлели в полный рост со спины.