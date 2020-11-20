Модель снялась в порванных на ягодицах джинсах и прозрачном бюстгальтере

Модель популярного бренда Fashion Nova Матильда Танто (Mathilde Tantot) поделилась фотографией в откровенном образе и порадовала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

25-летняя манекенщица снялась, лежа на траве и вскинув ногу вверх. На ней — голубые джинсы, порванные на ягодицах и коленях, просвечивающий грудь белый бюстгальтер с рюшами, а также кеды бренда Converse. «Возвращение к истокам», — подписала Танто пост, который набрал больше миллиона лайков.

Поклонники оценили внешний вид модели в комментариях. «Как мило!», «Красотка», «Ты самая лучшая», «Сексуально», «Навсегда эталонное для меня тело», — высказывались они.

В октябре Матильда Танто снялась в прозрачном белье и восхитила подписчиков. Она попозировала в комплекте голубого цвета с принтом в виде вишни. Белье выполнено из прозрачной ткани, которая просвечивает ее обнаженное тело. Автором съемки выступила фотохудожница Синди Кимберли.