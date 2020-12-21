Трамп с женой одинаково оделись для последнего праздничного фото в Белом доме

Действующий президент США Дональд Трамп и его жена Мелания выбрали одинаковую одежду для последнего рождественского снимка в Белом доме. Об этом сообщает Business Insider.

На фотографии пара позирует в зале на лестнице, покрытой красной ковровой дорожкой, на фоне праздничных декораций. Трамп одет в черный классический смокинг с белой рубашкой и галстуком-бабочкой, а его супруга — в аналогичный костюм и туфли-лодочки на каблуках.

Материалы по теме Просто Меланья Новая первая леди США как икона стиля и модель для подражания С вещами на выход «Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику

Последняя разместила описанный кадр в своем Twitter-аккаунте. «Счастливого рождества от президента Дональда Трампа и первой леди Мелании Трамп», — подписала она пост.

Известно, что автор снимка — официальный фотограф Белого дома Андреа Хэнкс (Andrea Hanks).

Ранее в декабре Мелания Трамп появилась на публике в наряде люксового бренда за сотни тысяч рублей и подверглась критике со стороны пользователей сети. Она была одета в красный кожаный плащ с поясом бренда Alexander McQueen стоимостью 6200 долларов (467 тысяч рублей). Наряд первой леди обругали из-за его сходства со шкурой животного.