Беременную Эмили Ратаковски высмеяли в сети за прогулку в босоножках зимой

Беременная американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски, вышла на прогулку в летней обуви зимой и стала объектом насмешек в сети. Снимки появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 29-летняя знаменитость позирует на улице Нью-Йорка в облегающем костюме черного цвета, который состоит из лонгслива и брюк. Манекенщицу запечатлели с сумкой того же цвета в руках. В качестве обуви она выбрала прозрачные босоножки на каблуках.

Подписчики высмеяли внешний вид Ратаковски в комментариях под постом, который набрал больше 400 тысяч лайков. «Твои ноги заморозятся в босоножках при таком холоде», «Почему вы с мужем не надеваете маски на улице?», «Почему ты опять без маски?», «Босоножки на каблуках зимой? Ты глупая», — высказывались фанаты.

Ранее в феврале беременная Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной. Она сфотографировалась в зеркало в ванной комнате с распущенными волосами. На снимке модель прикрывает оголенную грудь рукой. «Иногда я чувствую себя Винни Пухом в человеческом обличье, иногда — богиней плодородия с сочной попой», — подписала она публикацию.