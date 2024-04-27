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12:22, 27 апреля 2024Культура

Продюсер оценил шансы на успех внука Пугачевой в США

Продюсер Бабичев усомнился в успехе внука Пугачевой Никиты Преснякова в США

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев оценил шансы на успех в США внука певицы Аллы Пугачевой музыканта Никиты Преснякова. Его слова приводит News.ru.

Бабичев усомнился в том, что Пресняков сможет добиться популярности в стране со столь высокой конкуренцией. «Я знаю, что Никита Пресняков пытается построить карьеру и клипмейкера, и режиссера в США. Но это большая страна. Приходится жить от проекта к проекту, а кушать, как говорится, хочется каждый день», — отметил он.

Продюсер заявил, что связи и возможности звездной семьи были бы более полезны для Преснякова в России. Бабичев не исключил, что музыкант может вернуться на родину, если «дела пойдут совсем плохо».

Ранее внук Пугачевой анонсировал концерт в Лос-Анджелесе. Стоимость билетов составила 40 долларов за просмотр выступления онлайн и 50 долларов за посещение вживую.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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