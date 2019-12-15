Белорусский певец Макс Корж внес ясность в слухи о драке с пожарными на его концерте. Пост на эту тему он опубликовал в своем Instagram-аккаунте.

«Пермь! Горячий концерт, который пришлось тушить в буквальном смысле этого слова! Но то, что там был реальный пожар, и пожарных били — это неправда. Была стычка только с охраной», — написал артист.

Он поблагодарил пожарных, которые вовремя потушили файеры. Корж также признался, что не верил в то, что пятницу 13-го случаются неприятности, пока не случился инцидент в Перми.

Ранее сообщалось, что посетители мероприятия зажгли в помещении десятки файеров, что привело к появлению многочисленных мелких возгораний. На место прибыли сотрудники пожарной службы, однако поклонники артиста стали мешать их работе. Между ними якобы завязалась драка. После того как их облили водой, фанаты Коржа отобрали у спасателей пожарный рукав. После этого на концерте появились и представители правоохранительных органов.

Позднее перевернулся автобус с фанатами исполнителя, ехавшими с концерта из Перми в Екатеринбург. В салоне находились 53 человека, семеро из которых в результате ДТП оказались в больнице.

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