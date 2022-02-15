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ЛНР открыла ответный огонь по позициям ВСУ

Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по украинским позициям после гибели военного

Фото: Александр Река / ТАСС

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открыла ответный огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе после обстрела со стороны киевских силовиков, в результате которого погиб военнослужащий ЛНР. Об этом заявил представитель пресс-службы ведомства Антон Микужис. Его заявление опубликовал Telegram-канал Народной милиции республики.

«С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются», — заявил Микужис.

По словам представителя Народной милиции, украинские войска сосредоточены на совершении провокаций на линии соприкосновения и разместили неподалеку снайперов. Именно они 15 февраля застрелили военнослужащего ЛНР, который находился на позиции у поселка Голубовское, утверждают в ведомстве.

Ранее в ЛНР сообщили о предотвращении теракта в Луганске, который мог бы случиться во время массового мероприятия в одном из местных парков. Самодельное взрывное устройство было найдено в урне. В Министерстве государственной безопасности ЛНР считают, что за подготовкой к теракту могут стоять украинские разведчики и спецслужбы.

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Алиса Реброва
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