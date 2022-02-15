В ЛНР сообщили о предотвращении теракта в Луганске

Министерство государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщило, что предотвратило теракт во время митинга-реквиема в центре Луганска, который мог быть подготовлен украинскими разведчиками и спецслужбами. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о предмете, похожем на самодельное взрывное устройство, в урне сквера Дружбы народов поступило 15 февраля в 6:30 от местного жителя, рассказали в МГБ ЛНР. На место выехали сотрудники ведомства. В урне у памятника воинам-интернационалистам они обнаружили самодельную бомбу, состоящую из мобильного телефона, электродетонатора, двух тротиловых шашек по 400 грамм и поражающих элементов. В качестве последних были использованы куски арматуры длиной от 5 до 20 сантиметров.

В министерстве считают, что теракт собирались совершить во время митинга-реквиема, посвященного Дню памяти участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, который был запланирован на 15 февраля. Как утверждают в МГБ ЛНР, способ закладки и состав взрывного устройства говорит о том, что к этому причастны украинские разведчики и спецслужбы.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские спецслужбы готовят теракт на территории страны, чтобы затем провозгласить себя жертвами терроризма со стороны республик Донбасса. Это, считают в ведомстве, также может послужить причиной для нападения на ДНР и ЛНР.