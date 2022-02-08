В ЛНР сообщили о подготовке Украиной теракта в одной из трех восточных областей
Украинские спецслужбы готовят теракт на территории страны, чтобы затем провозгласить себя жертвами терроризма со стороны республик Донбасса. Об этом сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко в Telegram-канале.
«Агентурной разведкой Народной милиции ЛНР получены данные о подготовке украинскими специальными службами постановочного резонансного террористического акта с многочисленными жертвами среди гражданского населения», — заявил Филипоненко. Киев подготовил теракт, чтобы объявить виновными республики Донбасса и начать военные действия против них, уверены в ЛНР.
Хотя точное место диверсии пока неизвестно, им может стать крупный промышленный или социальный объект в одной их трех восточных областей — Харьковской, Донецкой или Луганской, добавили в сообщении ведомства.
С осени 2021 года в СМИ появились сообщения о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Хотя Москва отрицает планы по агрессии против Киева, эта риторика позволила украинцам получить от западных стран регулярные поставки военной техники и переброску дополнительных инструкторов для Вооруженных сил Украины. По сообщениям ЛНР и ДНР, таким образом ВСУ усиливают боеготовность своих частей и сами готовят агрессию против Донбасса.
Ранее Филипоненко рассказал, что в район дислокации Операции объединенных сил в Донбассе решили отправить военнослужащих британского спецназа. Более 100 элитных солдат Великобритании могут выполнять разведывательно-диверсионные задачи, уверены в ЛНР.