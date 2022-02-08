В ЛНР заявили о переброске в Донбасс британских спецназовцев

В Донбасс в ближайшее время будут переброшены более 100 бойцов сил спецопераций Великобритании. Об этом заявил официальный представитель управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, его цитирует Telegram-канал Народной милиции ЛНР.

По словам представителя ведомства, Великобритания официально называет этих военнослужащих инструкторами, которые будут обучать украинскую армию. Однако, как сообщает разведка ЛНР, британские спецназовцы прибыли в составе штатных подразделений и могут выполнять задачи по проведению разведывательно-диверсионных действий.

Кроме того, в Народной милиции ЛНР рассказали о результатах проверки боеготовности украинской армии. Как утверждают в ведомстве, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный указал на неукомплектованность частей медперсоналом и неготовность медучреждений к приему большого количества раненных. Он приказал исправить это в кратчайшие сроки.

