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В ЛНР сообщили об обстреле со стороны украинских военных

В ЛНР сообщили о продолжении обстрела территории республики со стороны ВСУ

Фото: Александр Клименко / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрел территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе, передает РИА Новости.

Он отметил, что на территории республики были зафиксированы еще два обстрела со стороны украинских военных. По его словам, силовики обстреляли населенные пункты Сокольники и Лозовое из минометов калибра 120 миллиметров, орудий БМП-1 и гранатометов различных типов.

Ранее в Народной милиции ЛНР сообщили, что утром 17 февраля ВСУ открыли огонь по пяти населенным пунктам, расположенным на территории самопровозглашенной республики. В ведомстве предположили, что подобные попытки обострить ситуацию предпринимаются украинскими военными по прямому указанию Киева.

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Георгий Нестеров
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