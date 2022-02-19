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Беженцы из Донбасса начали получать обещанные Путиным выплаты

Врио главы МЧС Чуприян сообщил, что беженцы из Донбасса начали получать 10 тысяч рублей

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Беженцы из Донбасса, которые прибывают на территорию России, начали получать выплаты в 10 тысяч рублей. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, передает ТАСС.

«В настоящее время мы уже приступили к выплате этих средств. Мы организуем работу так, чтобы в ближайшее время прибывшие люди могли получить эти деньги», — заявил Чуприян.

Материальную поддержку прибывающим беженцам пообещал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству оперативно выплатить по десять тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса, который прибыл в Ростовскую область.

Ранее стало известно, что Ростовской области выделили пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из Донбасса. Средства на выплаты гражданам по десять тысяч рублей доведены до министерства труда области, заявил первый заместитель главы региона Игорь Гуськов.

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Варвара Кошечкина
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