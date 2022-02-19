Первый поезд с беженцами из Донбасса отправили в Воронежскую область

Первый поезд с беженцами из самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) отправился в Воронежскую область из Ростовской. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян, передает РИА Новости.

«Сегодня мы отправили первый состав из Ростова, отправили 500 человек в Воронеж, в пункт временного размещения», — заявил Чуприян.

Ранее стало известно, что беженцы из Донбасса, которые прибывают на территорию России, начали получать выплаты в 10 тысяч рублей. Материальную поддержку прибывающим беженцам пообещал президент России Владимир Путин. Он поручил правительству оперативно выплатить по десять тысяч рублей каждому беженцу из Донбасса, который прибыл в Ростовскую область.

Готовность принять у себя беженцев с Донбасса выразили 26 регионов России, заявил Чуприян. По словам врио министра МЧС, компания РЖД сообщила о готовности предоставить составы для перевозки беженцев из Ростовской области в другие субъекты России. Чуприян отметил, что сейчас идет проработка этой логистики.