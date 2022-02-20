Посол России заявил об отсутствии у Москвы планов атаковать Украину

Посол России в США Анатолий Антонов в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковать Украину. Его слова приводятся на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Хотел бы в очередной раз подчеркнуть: в нашей письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, недвусмысленно сказано: никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется», — подчеркнул дипломат.

Антонов добавил, что информация, которую распространяют американские СМИ, является частью информационной войны, цель которой — исказить истинное положение дел и преподнести Россию в крайне негативном свете.

Ранее корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин заявил, что у США есть разведывательные данные о том, что российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.