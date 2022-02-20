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Разведка США заявила о приказе российским войскам «вторгнуться» на Украину

CBS сообщил о приказе российскому командованию начать «вторжение» на Украину

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

У США есть разведывательные данные о том, что российское командование получило приказ начать «вторжение» на Украину. Об этом заявил корреспондент американского телеканала CBS News по национальной безопасности Дэвид Мартин.

По его словам, командирам на местах поставлена задача разработать конкретные маневры в своих секторах поля боя. «Разведка указывает, что они делают все, что сделали бы американские командиры, получив приказ действовать», — сказал репортер.

Позднее посол России в США Анатолий Антонов в очередной раз заявил, что у Москвы нет никаких планов атаковать Украину. «Хотел бы в очередной раз подчеркнуть: в нашей письменной реакции на ответ американской стороне по гарантиям безопасности, переданной 17 февраля, недвусмысленно сказано: никакого "российского вторжения" на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется», — подчеркнул дипломат.

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Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся вторжении являются алармистскими.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — предупредил он. Также Песков подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы вторжении России на Украине грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. В Киеве утверждают, что не планируют наступление в регионе.

В ЛНР сообщили, что 20 февраля при атаке украинских военных погибли двое мирных жителей. А также были разрушены пять жилых домов. Председатель Следственного комитета России поручил возбудить уголовное дело по этому факту.

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Марина Совина
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