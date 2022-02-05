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В посольстве России план вторжения на Украину назвали смесью спекуляций и слухов

Посольство России отказалось комментировать материал Bild о планах вторжения на Украину

Фото: Reuters

Посольство России в ФРГ назвало «план вторжения на Украину», который опубликовала немецкая газета Bild, «странной смесью спекуляций и слухов» и отказалось как-либо это комментировать.

В материале издания, который был опубликован 5 февраля, рассказывается о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».

По «планам» Москвы, после поражения украинской армии Россия должна активизировать деятельность разведывательных ячеек и групп в стране, которые будут содействовать созданию новой «Народной рады». Именно этот правительственный орган и должен объявить о капитуляции и нелегитимности действующих в Киеве властей, пишет немецкая газета.

Итогом подобного плана должно стать вхождение Украины в состав Союзного государства, проведение референдума о вхождении в состав России и создание системы лагерей для несогласных жителей марионеточного государства, считает автор материала.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не собирается ни на кого нападать. Он подчеркнул, что стране нужны добрососедские отношения с Украиной и с «братским украинским народом».

Антонов также назвал кощунством обвинения западных стран в адрес России. По его словам, они направлены против Москвы в рамках неофициальной информационной войны. В качестве главного приоритета Запада Антонов назвал обеспечение повода для операций украинской армии против Донбасса.

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Дмитрий Сотак
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