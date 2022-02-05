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Антонов назвал цель заявлений Запада о подготовке «вторжения» на Украину

Посол России в США Антонов назвал кощунством обвинения Запада в адрес России
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Globallookpress.com

Россия не собирается ни на кого нападать и настроена на добрососедские отношения с народом Украины, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов в своем Facebook-аккаунте.

По его словам, обвинения Запада — часть информационной войны, направленной против Москвы. Антонов предположил, что их конечной целью может быть обеспечение алиби для операций украинской армии против Донбасса. Посол назвал кощунством обвинения США в адрес России. «Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет», — подчеркнул он.

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С осени 2021 года Запад и Украина обвиняют Россию в подготовке нападения на Украину. В Кремле неоднократно опровергали эти предположения. Постпред России при ООН Василий Небензя указал на отсутствие доказательств «угрозы вторжения».

Дипломат назвал неверными слова о том, что Россия якобы шантажирует США и НАТО угрозами нападения на Украину.

Алия Шарафутдинова
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