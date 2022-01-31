Россия указала на отсутствие доказательств «угрозы вторжения» на Украину

Западные страны так и не предоставили доказательств того, что Россия якобы готовит вторжение на Украину. С таким заявлением выступил постпред РФ при ООН Василий Небензя на Совете Безопасности. Его цитирует ТАСС.

«Военная акция России против Украины, до которой, как они [западные страны] всех убеждают, остались считанные недели, если не дни. При этом никаких доказательств, подтверждающих столь серьезные обвинения, не приводится», — указал Небензя в своем выступлении.

Кроме того дипломат назвал неверными слова о том, что Россия якобы шантажирует США и НАТО угрозами нападения на Украину. По словам Небензи, Россия не использует ситуацию вокруг Украины, чтобы склонить Брюссель и Вашингтон к уступкам на российские требования по гарантиям безопасности.

«Ни одной угрозы о планировании вторжения на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало. Наоборот, мы на всех уровнях категорически опровергали подобные обвинения. Делаем это и сейчас. Все, кто утверждает обратное, вводят вас в заблуждение», — отметил постоянный представитель России при ООН.