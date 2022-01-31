США рассказали о «российских угрозах» на переговорах по гарантиям безопасности

На переговорах по российским предложениям о гарантиях безопасности в Европе представители Москвы угрожали напасть на Украину, если США и НАТО не примут ее условия. В этом российскую сторону обвинила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по итогам обсуждений в Совете Безопасности. Ее цитирует ТАСС.

По словам Гринфилд, угрожая военными действиями, Россия направила в Белоруссию пять тысяч солдат и офицеров, спецподразделения, баллистические ракеты и силы ПВО. Дипломат уточнила, что США изначально выступили против военной конфронтации из-за Украины и призвали обсуждать вопросы по гарантиям безопасности в рамках дипломатии.

«Мы ищем путь мира, мы ищем путь диалога. Мы не хотим конфронтации. Но мы будем решительны, стремительны и едины, если Россия вновь вторгнется на Украину», — заявила постпред США. Она также отметила, что ситуация вокруг Украины активно обсуждалась в закрытом формате в Совете Безопасности ООН.

31 января Совет Безопасности ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Заседание было инициировано Соединенными Штатами. По информации агентства, Вашингтон захотел обсудить на уровне Совбеза «агрессию» России в сторону Украины, а также «наращивание российского военного присутствия» на украинской границе.