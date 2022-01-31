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Совбез ООН выступил за проведение заседания по Украине

Совбез ООН проголосовал за организацию заседания по Украине

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Совет безопасности ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание было инициировано Соединенными Штатами. По информации агентства, Вашингтон захотел обсудить на уровне Совбеза «агрессию» России в сторону Украины, а также «наращивание российского военного присутствия» на украинской границе.

Чтобы провести заседания Совбеза ООН инициатор должен вынести вопрос об этом на голосование. Заседание состоится в том случае, если его поддержат девять из 15 членов СБ ООН.

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Николай Чигасов
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