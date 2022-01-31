Совбез ООН выступил за проведение заседания по Украине

Совет безопасности ООН проголосовал за проведение заседания по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание было инициировано Соединенными Штатами. По информации агентства, Вашингтон захотел обсудить на уровне Совбеза «агрессию» России в сторону Украины, а также «наращивание российского военного присутствия» на украинской границе.

Чтобы провести заседания Совбеза ООН инициатор должен вынести вопрос об этом на голосование. Заседание состоится в том случае, если его поддержат девять из 15 членов СБ ООН.