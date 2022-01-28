США попросили Совбез ООН собраться из-за ситуации на Украине

США попросили Совет Безопасности Организации объединенных наций (ООН) собраться из-за ситуации на Украине в понедельник, 31 января. Об этом сообщила постпред страны при организации Линда Томас-Гринфилд, передает РИА Новости.

Как заявила Томас-Гринфилд, решение было принято после нескольких недель «тесных консультаций» с Украиной и партнерами в Совбезе. По мнению американской стороны, на заседании необходимо обсудить вопрос, «имеющий решающее значение для международного мира и безопасности». В частности, это «угрожающее поведение России в отношении Украины и наращивание российских войск на границе с Украиной и в Белоруссии».

Кроме того, в американской дипмиссии заявили, что действия России вокруг Украины «представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН», передает ТАСС. Там утверждают, что у границы Украины собрано около 100 тысяч российских военных, а также что Россия участвует в «других дестабилизирующих действиях».

Деструктивная линия

Ранее Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон допускает принятие военных мер против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. «Мы обязуемся помогать всем соседям Украины в подготовке к любым действиям, которые могут исходить от России», — сказала она. Вместе с тем дипломат выразила надежду, что политическая ситуация улучшится и что Россия не станет нападать на Украину.

При этом постоянное представительство России при ООН обвинило США в распространении лжи о ситуации вокруг Украины. Там отметили, что Вашингтон вместо диалога озвучивает «заангажированную и не имеющую ничего общего с реальностью позицию», что является «ярким примером деструктивной линии США».

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с ситуацией вокруг Украины поддерживает контакты с постоянными представителями ряда стран. Генсек подвергает сомнению вероятность военного конфликта и призывает страны к активизации дипломатических усилий. Продолжить переговоры с целью избежать новой волны агрессии против Украины предложили и в Европарламенте.

Угроза войны

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев отметил, что, несмотря на заявления Запада, в Москве считают неприемлемой даже мысль о военном конфликте между народами России и Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается, подчеркнул он.

При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уверена, что вторжение России на Украину может произойти в любой момент. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пообещала, что если эскалация все же случится, то будет остановлен газопровод «Северный поток-2». Похожее заявление делал и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В последние месяцы заявления об угрозе российского нападения на Украину звучат в Киеве и на Западе. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

