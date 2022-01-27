США назвали наказание для России при эскалации на Украине

США намерены не допустить ввод в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток-2» (СП-2) при эскалации кризиса на Украине. Такое наказание для России назвал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

«Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока-2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — отметил Прайс.

По словам представителя Госдепа, трубопровод еще не запущен, что дает администрации США рычаги давления в отношении РФ. «Это инструмент давления для нас, для Германии, для трансатлантического сообщества, потому что газ не идет по трубопроводу», — сказал Прайс, добавив, что это не не инструмент давления для президента РФ Владимира Путина – и это должно быть ясно.

Ранее Прайс заявил, что Штаты не питают желания вводить против России масштабные санкции из-за кризиса на Украине, однако готовы это сделать при провале диалога. По его словам, речь идет о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, которые затрагивают экспортный контроль, которые «были намеренно отвергнуты в 2014 году» из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и РФ.