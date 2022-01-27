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США заявили о готовности к масштабным санкциям против России из-за Украины

Представитель Госдепа Прайс заявил, что США не хотят санкций против РФ из-за Украины

Фото: Brendan Smialowski / Reuters

Госдепартамент США заявил, что Штаты не питают желания вводить против России масштабные санкции из-за кризиса на Украине, однако готовы это сделать при провале диалога. Об этом заявил в эфире CNN официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о беспрецедентных экономических санкциях, финансовых мерах, которые затрагивают экспортный контроль, которые «были намеренно отвергнуты в 2014 году» из-за последствий, которые постигли бы российскую экономику и РФ.

«Это не то, чего мы хотим, однако мы вместе с нашими союзниками, партнерами многое вложили в этот ответ, чтобы обеспечить свою готовность», — сказал представитель Госдепа.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил возможное введение санкций против лидера России Владимира Путина в случае вторжения России на Украину. Американский президент также подчеркнул, что эскалация вокруг Украины может изменить мир, однако рассуждать о вероятности эскалации — это «как гадать на чайных листах».

Марина Совина
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