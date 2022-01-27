Россия сочла неприемлемой даже мысль о войне с Украиной

В Москве считают неприемлемой даже мысль о военном конфликте между народами России и Украины, несмотря на заявления Запада. Об этом заявил на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам дипломата, российская сторона неоднократно заявляла, что ни на кого нападать не собирается. Он подчеркнул, что западные кураторы Украины придерживаются другой точки зрения. «Похоже, что они намерены твердо придерживаться придуманного им сценария, по которому Россия должна напасть на Украину, ополчив против себя весь западный мир», — заключил Зайцев.

Представитель МИД отметил, что Запад делает все, чтобы указанный сценарий воплотился в жизнь. «Когда что-то идет не по плану, они начинают искусственно нагнетать ситуацию: дают команды по эвакуации своих посольств из Киева, наращивают поставки вооружений, еще громче кричат о мифической российской угрозе», — указал он.

Ранее Зайцев обратил внимание на то, что Запад пытается рассорить исторически родственные народы России и Украины. Представитель внешнеполитического ведомства уверен: «без так называемой западной "помощи"» конфликт на востоке Украины был бы урегулирован.