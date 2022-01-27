Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД России рассказали о попытках Запада рассорить русских и украинцев

Представитель МИД РФ: Запад пытается рассорить родственные народы России и Украины

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Запад пытается рассорить исторически родственные народы России и Украины. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель ведомства уверен: «без так называемой западной "помощи"» конфликт на востоке Украины был бы урегулирован. Зайцев особо подчеркнул, что Москва ни в коем случае не хочет войны с Киевом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Россиянам посоветовали ничего не делать на фоне резкого обвала рубля
«ВКонтакте» покажет концерт Мацуева и Башмета
Модный дом дочери Рамзана Кадырова закрыл все магазины
В МИД рассказали о непростых переговорах «нормандского формата»
Tesla отказалась выпускать дешевый электрокар
Мужчина упал с крыши, сломал почти все кости и выжил
В МИД России рассказали о попытках Запада рассорить русских и украинцев
В «Векторе» отреагировали на вывод об отсутствии эффективности «ЭпиВакКороны»
Павел Мамаев женился на YouTube-блогерше
Мэр прифронтового украинского города обвинил Запад в нагнетании ситуации
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter