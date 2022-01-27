В МИД России рассказали о попытках Запада рассорить русских и украинцев

Запад пытается рассорить исторически родственные народы России и Украины. С таким заявлением выступил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев, передает корреспондент «Ленты.ру».

Представитель ведомства уверен: «без так называемой западной "помощи"» конфликт на востоке Украины был бы урегулирован. Зайцев особо подчеркнул, что Москва ни в коем случае не хочет войны с Киевом.