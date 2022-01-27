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В МИД рассказали о непростых переговорах «нормандского формата»

МИД России выразил надежду на продвижение вопроса о статусе Донбасса

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Переговоры «нормандской четверки», которые прошли 26 января в Париже, прошли в непростой обстановке, заявил во время брифинга замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Главным результатом переговоров [нормандского формата] считаем подтверждение безальтернативности Минских соглашений. Надеемся, что на следующей встрече вопрос статуса Донбасса сдвинется с мертвой точки», — рассказал Зайцев.

Ранее на брифинге Зайцев заявил, что Запад пытается рассорить исторически родственные народы России и Украины. Он подчеркнул, что Москва ни в коем случае не хочет войны с Киевом, и выразил надежду на продвижение мирного процесса урегулирования.

26 января в Париже завершилась встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина. Российскую делегацию в Париже представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак.

По итогам встречи Козак отметил, что механизм прекращения огня в Донбассе, принятый в июле 2020 года, является самым эффективным. По его словам, привлечение Германии и Франции к механизму не обсуждалось.

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Валентина ШварцманДмитрий Сотак
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