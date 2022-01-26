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Завершилась встреча советников лидеров «нормандской четверки»

Встреча советников лидеров «нормандской четверки» завершилась в Париже спустя 8,5 часа
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак. Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Встреча советников лидеров стран «нормандской четверки», в которую входят Россия, Германия, Франция и Украина, завершилась в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском посольстве во Франции.

Отмечается, что переговоры закончились спустя 8,5 часа. Они начались около 12:00 по местному времени (14:00 по московскому).

Российскую делегацию в Париже представил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, ожидается, что он даст комментарии по итогам встречи.

Со стороны Франции присутствовал дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, Германию представлял внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плетнер, Украину — глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее стало известно, что советники лидеров стран-участниц «нормандского формата» будут обсуждать в первую очередь вопросы гуманитарного характера, в том числе восстановление режима прекращения огня. Представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы, так как в «нормандском формате» эта прерогатива закреплена лишь за главами государств.

Марина Совина
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