Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Раскрыта повестка ближайшей встречи в «нормандском формате»

На встрече стран «нормандской четверки» в Париже обсудят прекращение огня в Донбассе

Фото: Globallookpress.com

Советники лидеров стран-участниц «нормандского формата» на ближайших переговорах будут обсуждать в первую очередь вопросы гуманитарного характера, в том числе восстановление режима прекращения огня. Повестку встречи в разговоре с «Интерфакс-Украина» раскрыл глава офиса президента республики Андрей Ермак.

По его словам, встреча советников будет носить исключительно консультационный характер. Представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы, так как в «нормандском формате» эта прерогатива закреплена лишь за главами государств.

«Мы будем говорить о восстановлении режима полного прекращения огня, который, к сожалению, работает с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и о будущем работы "нормандского формата"», — рассказал Ермак.

Материалы по теме:
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
Вчера
«Украинское общество готово к драке» Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
«Украинское общество готово к драке»Почему в республиках бывшего СССР не прекращаются войны и цветные революции?
00:00

При этом он отверг слухи, что на переговорах могут быть согласованы даты встреч киевских дипломатов с представителями самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Ранее об этом сообщали сразу несколько украинских изданий. «Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет», — подчеркнул советник.

Переговоры советников глав стран-участниц «нормандского формата» пройдут в Париже в среду, 26 января. Представители Москвы, Киева, Лондона и Парижа впервые за год смогут очно поговорить о ситуации в Донбассе. Россию на встрече будет представлять заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ждет прорыва от этой беседы. Он полагает, что прогресса по деэскалации можно будет достичь только после очных переговоров самих лидеров Франции, Британии, России и Украины. «Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет — все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа», — утверждал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Михаил Кириллов
Обсудить
Последние новости
Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой и бессимптомной форме
Свекровь надела подвенечное платье на свадьбу и расстроила невесту
Оценена вероятность появления iPhone с гибким экраном
Раскрыты самые популярные уловки спамеров
Диетологи назвали помогающие выглядеть на десять лет моложе продукты
Американские гиганты попросили об осторожности в санкциях против России
Резцова высказалась об использовании мата иностранцами во время гонок
Россия не получила ответ НАТО на предложения по гарантиям безопасности
Названы приносящие удачу в 2022 году достопримечательности мира
МВД объявило в розыск брата Алексея Навального
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter