Раскрыта повестка ближайшей встречи в «нормандском формате»

Советники лидеров стран-участниц «нормандского формата» на ближайших переговорах будут обсуждать в первую очередь вопросы гуманитарного характера, в том числе восстановление режима прекращения огня. Повестку встречи в разговоре с «Интерфакс-Украина» раскрыл глава офиса президента республики Андрей Ермак.

По его словам, встреча советников будет носить исключительно консультационный характер. Представители не будут уполномочены подписывать какие-либо совместные документы, так как в «нормандском формате» эта прерогатива закреплена лишь за главами государств.

«Мы будем говорить о восстановлении режима полного прекращения огня, который, к сожалению, работает с большими нарушениями. Будем говорить о гуманитарных вопросах, об открытии пропускных пунктов и о будущем работы "нормандского формата"», — рассказал Ермак.

При этом он отверг слухи, что на переговорах могут быть согласованы даты встреч киевских дипломатов с представителями самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР. Ранее об этом сообщали сразу несколько украинских изданий. «Никаких прямых переговоров с сепаратистами нет и не будет», — подчеркнул советник.

Переговоры советников глав стран-участниц «нормандского формата» пройдут в Париже в среду, 26 января. Представители Москвы, Киева, Лондона и Парижа впервые за год смогут очно поговорить о ситуации в Донбассе. Россию на встрече будет представлять заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Козак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не ждет прорыва от этой беседы. Он полагает, что прогресса по деэскалации можно будет достичь только после очных переговоров самих лидеров Франции, Британии, России и Украины. «Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет — все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа», — утверждал он.