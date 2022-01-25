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Зеленский рассказал об ожиданиях от новой встречи в «нормандском формате»

Зеленский заявил, что не ожидает прорыва от встречи советников в «нормандском формате»
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении для граждан страны рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи советников глав государств «нормандского формата». Сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, он не ожидает от нее прорыва в урегулировании конфликта на востоке страны. «Мы работаем, чтобы как можно скорее состоялась встреча четырех президентов (Украины, России, Германии и Франции — прим. «Ленты.ру») ради будущего наступления мира в Украине. Конечно, розовых очков нет, детских иллюзий нет, — все непросто, но есть надежда, спокойствие, выдержка и работа 24/7. А значит, будет результат, а значит, будет и мир», — сказал украинский лидер в своем заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не сомневаются, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак доведет тревоги Москвы относительно конфликта на востоке Украины до политических советников «нормандского формата».

Во французском правительстве подтвердили встречу в «нормандском формате» на уровне политсоветников в Париже в среду, 26 января.

Марина Совина
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Зеленский рассказал об ожиданиях от новой встречи в «нормандском формате»
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