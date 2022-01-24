Макрон подготовился к предстоящим переговорам с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон подготовил «путь деэскалации» кризиса на Украине к предстоящим переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Agence France Press со ссылкой на Елисейский дворец.

Сообщается, что Макрон планирует выступить с предложением в ходе ближайшего телефонного разговора с российским лидером. «Мы обеспокоены, и мы также очень осторожны, чтобы не создавать двусмысленности», — заявили во французском правительстве. Там также подтвердили встречу в «нормандском формате» на уровне политсоветников в Париже в среду, 26 января.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что у президента Макрона нет свободы рук для продуктивного диалога с Россией. По его словам, Франция повязана по рукам и ногам своим присутствием в НАТО, союзом с США, а также обязательствами перед странами-членами Евросоюза.