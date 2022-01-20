В Совфеде заявили о зависимости Франции от НАТО

У президента Франции Эммануэля Макрона нет свободы рук для продуктивного диалога с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, Франция повязана по рукам и ногам своим присутствием в НАТО, союзом с США, а также обязательствами перед странами-членами Евросоюза. «Три принципа, недавно изложенных главой МИД Франции, подтвердили жесткую зависимость Франции от западного альянса в целом», — подчеркнул Пушков.

Именно поэтому, отметил член Совета Федерации, ждать от французского лидера прорыва в духе [бывшего президента Франции Шарля] де Голля в разгар «холодной войны», когда в 1966 году его визит в Москву положил начало «разрядке» между Западом и Советским Союзом, никак не приходится.

Выступить в качестве носителя здравого смысла в условиях истерики на Западе — единственное, что мог сделать Макрон, заключил Пушков.

Ранее Макрон заявил, что Европе необходим самостоятельный диалог с Москвой по вопросам коллективной безопасности и контроля над вооружениями без посредничества со стороны США. «Чтобы к нам испытывали доверие, нам нужно вести требовательный диалог с Россией», — подчеркнул он.