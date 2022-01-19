Макрон заявил о необходимости самостоятельного диалога Европы и России

Европе нужен самостоятельный диалог с Россией по вопросам коллективной безопасности и контроля над вооружениями без посредничества со стороны США. Об этом на выступлении в Европарламенте заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция доступна на YouTube-канале Европарламента.

«Чтобы к нам испытывали доверие, нам нужно вести требовательный диалог с Россией. И мы убеждаемся в этом, наблюдая за диалогом, который ведут сейчас Россия и США. Я считаю, что координация между Европой и США — это хорошо, но абсолютно необходимо, чтобы европейцы сами вели диалог с Россией», — подчеркнул французский лидер.

Ранее Макрон выразил сожаление из-за отказа стран ЕС разговаривать с Россией. По словам политика, Париж и Берлин несколько месяцев назад предлагали вновь начать разговор с Москвой, но не получили поддержки стран-членов Европейского союза.

Французский президент также назвал срок публикации ответа Евросоюза на предложения России по гарантиям безопасности. Европейские предложения по безопасности в регионе будут опубликованы в течение ближайших нескольких недель. Президент отметил, что предложения ЕС по стратегической стабильности будут обсуждаться в рамках НАТО, и лишь затем станут темой для будущих дипломатических обсуждений.