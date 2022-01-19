Макрон назвал срок публикации ответа ЕС на предложения России

Европейские предложения по безопасности в регионе будут опубликованы в течение ближайших нескольких недель, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Европарламенте. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон отметил, что предложения ЕС по стабильности будут обсуждаться в рамках НАТО, и лишь затем станут темой для будущих дипломатических обсуждений. «Мы должны их выработать между европейцами, разделить их с нашими союзниками в рамках НАТО, а затем предложить их для переговоров с Россией», — сказал политик.

Макрон публично назвал сроки публикации предложений в качестве ответа на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова, в котором российский дипломат обвинил США и НАТО в эскалации напряженности в Европе. По словам замглавы, стороны до сих пор не предоставили России конкретных письменных ответов на ее предложения.

Ранее дипломат поделился мнением о том, что несмотря стремление России к сотрудничеству и диалогу, ее старания не находят отклика у западных партнеров. «В Вашингтоне, Брюсселе и других натовских столицах встречно продолжают выдвигать ничем не обоснованные претензии, прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг нее», — завил он.

