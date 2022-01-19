Рябков обвинил США и НАТО в критической ситуации с безопасностью в Европе

Ситуация с безопасностью в Европе критическая исключительно по вине США и НАТО, более того, стороны до сих пор не предоставили России письменных ответов на ее предложения. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, цитату приводит ТАСС.

Несмотря на то, что Москва идет на диалог, ее стремление к сотрудничеству не находит отклика у западных партнеров, считает дипломат. «В Вашингтоне, Брюсселе и других натовских столицах встречно продолжают выдвигать ничем не обоснованные претензии, прежде всего в связи с происходящим на Украине и вокруг нее», — завил он.

Представители МИД также обвиняют Брюссель и Вашингтон в намеренном распространении подобных сообщений, чтобы они стали поводом разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Тем не менее, СМИ и политики Украины и западных стран продолжают выражать обеспокоенность в связи со складывающейся ситуацией. Они боятся, что Россия введет войска на Украину.