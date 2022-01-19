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Макрон выразил сожаление из-за отказа стран ЕС разговаривать с Россией

Макрон: Франция и ФРГ предлагали вернуться к диалогу с Россией, ЕС не поддержал решение

Фото: Bertrand Guay / Reuters

Франция и Германия несколько месяцев назад предлагали вновь начать разговор с Россией, но не получили поддержки стран-членов Европейского союза. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Глава республики выразил сожаление, что государства ЕС отказались вернуться к диалогу. «Франция инициировала возращение активного требовательного диалога. Затем вместе с [бывшим] канцлером ФРГ [Ангелой Меркель] несколько месяцев назад мы предложили вернуться к требовательному диалогу с Россией. За нами не последовали наши коллеги. Я сожалею об этом», — отметил Макрон, выступая в Европарламенте.

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Ранее Макрон назвал срок публикации ответа ЕС на предложения России. Европейские предложения по безопасности в регионе будут опубликованы в течение ближайших нескольких недель. Президент отметил, что предложения ЕС по стабильности будут обсуждаться в рамках НАТО, и лишь затем станут темой для будущих дипломатических обсуждений.

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Анжелика Бережная
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