Макрон выразил сожаление из-за отказа стран ЕС разговаривать с Россией

Франция и Германия несколько месяцев назад предлагали вновь начать разговор с Россией, но не получили поддержки стран-членов Европейского союза. Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон, передает РИА Новости.

Глава республики выразил сожаление, что государства ЕС отказались вернуться к диалогу. «Франция инициировала возращение активного требовательного диалога. Затем вместе с [бывшим] канцлером ФРГ [Ангелой Меркель] несколько месяцев назад мы предложили вернуться к требовательному диалогу с Россией. За нами не последовали наши коллеги. Я сожалею об этом», — отметил Макрон, выступая в Европарламенте.

Ранее Макрон назвал срок публикации ответа ЕС на предложения России. Европейские предложения по безопасности в регионе будут опубликованы в течение ближайших нескольких недель. Президент отметил, что предложения ЕС по стабильности будут обсуждаться в рамках НАТО, и лишь затем станут темой для будущих дипломатических обсуждений.