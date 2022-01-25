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Кремль рассказал об ожиданиях от новой встречи в «нормандском формате»

Песков: Кремль уверен, что Козак доведет озабоченности РФ до членов «нормандского формата»

Фото: Alexander Zemlianichenko / AP

В Кремле не сомневаются, что заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак доведет тревоги Москвы относительно конфликта на востоке Украины до политических советников «нормандского формата» на встрече в Париже, которая должна состояться 25 января. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, цитату приводит ТАСС.

«У [членов переговорного формата] будет возможность в том числе и затронуть положение на линии соприкосновения. Не сомневаюсь, что коллега Козак доведет наши озабоченности до сведения своих собеседников по "нормандской четверке"», — уверен Песков.

6 января Козак провел в Москве переговоры с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плетнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. По словам Козака, стороны договорились о дальнейших контактах, в том числе с участием уже украинского руководства, для того чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт в Донбассе.

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Виктория Кондратьева
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