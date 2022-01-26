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Козак рассказал о самом эффективном механизме прекращения огня в Донбассе

Замглавы администрации лидера РФ Козак высказался о механизме прекращения огня в Донбассе
Дмитрий Козак

Дмитрий Козак. Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press

Механизм прекращения огня в Донбассе, принятый в июле 2020 года, является самым эффективным, заявил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, передает РБК.

Как рассказал политик, привлечение Франции и Германии к нему на встрече политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже не обсуждалось. Козак напомнил, что согласно документу, принятому 22 июля 2020 года, стороны в Донбассе оперативно реагируют «на всякого рода происшествия, выстрелы с тем, чтобы не было ответного огня». «Он самый эффективный. И пока он работал 2,5 месяца — перестрелок не было», — подчеркнул он.

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Козак высказался об итогах переговоров советников лидеров «нормандской четверки» в среду, 26 января, в Париже. По его словам, привлечение ФРГ и Франции к механизму не обсуждалось. По мнению Козака, это «какие-то фантастические предложения».

Ранее Россия заявила, что не возражает против участия США в «нормандском формате», однако Франция и ФРГ выступают за сохранение площадки в том виде, в котором она существует в настоящее время.

Алия Шарафутдинова
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