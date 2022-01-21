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В МИД прокомментировали возможность участия США в «нормандском формате»

МИД России об участии США в «нормандском формате»: ФРГ и Франция за сохранение квартета

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Россия не возражает против участия США в «нормандском формате», однако Франция и ФРГ выступают за сохранение площадки в том виде, в котором она существует в настоящее время. МИД России дал письменный комментарий о возможности присоединения Вашингтона к квартету.

В министерстве обратили внимание на существенное влияние Соединенных Штатов на Украину, способное побудить Киев к выполнению Минских договоренностей, включая предоставление особого статуса Донбассу.

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«Что касается возможного участия США в "нормандском формате", то необходимо иметь в виду, что данная площадка уже сформировалась и работает восьмой год. Насколько нам известно, наши сопосредники — Германия и Франция — предпочли бы сохранить ее в том виде, в котором она существует в настоящее время», — сказано в заявлении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие США в урегулировании украинского вопроса не заменит «нормандский формат» — переговоры с участием России, Украины, Франции и Германии. По словам политика, переговоры на площадке в последние годы позволили избежать обострения ситуации и добиться реальных результатов.

В декабре 2021 года замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не возражает против подключения Вашингтона к «нормандскому формату» по урегулированию ситуации на Украине, но не понимает, какой эффект это может оказать. Он выразил сомнение в том, что США готовы сдерживать Киев и убеждать украинскую сторону вернуться к выполнению Минских соглашений.

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Анжелика Бережная
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