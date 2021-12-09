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В МИД высказались о подключении США к «нормандскому формату»

Замглавы МИД Рябков: Россия не против подключения США к «нормандскому формату» по Украине

Фото: Globallookpress.com

Москва не возражает против подключения Вашингтона к «нормандскому формату» по урегулированию ситуации на Украине, но не понимает, какой эффект это может оказать. Так высказался об этом вопросе замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Во-первых, мы не против этого. Во-вторых, не мы испытывали сомнения на эту тему, в-третьих, мы не совсем понимаем, с чем американцы могут прийти в этот формат», — высказался дипломат.

Он выразил сомнение в том, что США готовы сдерживать Киев и убеждать украинскую сторону вернуться к выполнению Минских соглашений. По словам Рябкова, это является абсолютным императивом в вопросе урегулирования ситуации.

Ранее исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий указал на отсутствие противопоказаний к подключению США, поскольку они реально влияют на Киев и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта. По его словам, формат участия США в украинском урегулировании является «вопросом техники».

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Екатерина Андреева
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