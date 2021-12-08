Россия допустила подключение США к «нормандскому формату»

МИД России допускает, что США могут присоединиться к урегулированию ситуации на Украине в рамках «нормандского формата». Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве в среду, 8 декабря, передает РИА Новости.

«В принципе противопоказаний к подключению США нет, поскольку они реально влияют на Украину, и от позиции Вашингтона зависит очень многое в урегулировании украинского конфликта», — отметил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

По его словам, российская сторона не станет возражать против оказания Вашингтоном влияния на Киев в случае, если американские власти действительно готовы внести позитивный вклада в решение конфликта. Как уточнил дипломат, формат участия США в украинском урегулировании является «вопросом техники».

При этом Красницкий добавил, что Франция и Германия также не будут выступать против расширения «нормандского формата» за счет включения в процесс переговоров США.

В сентябре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что призывы Украины расширить «нормандский формат», включив в него Великобританию, Польшу или США, являются прямым оскорблением в адрес Франции и Германии. До этого, в апреле, замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков отмечал, что Вашингтону «нечего делать в "нормандском формате"» из-за тех подходов, которые он применяет.