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Макрон заявил о невозможности заменить «нормандский формат» в украинском вопросе

Лидер Франции Макрон: участие США в вопросах по Украине не заменит «нормандский формат»
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/ Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участие США в урегулировании украинского вопроса не заменит «нормандский формат» — переговоры с участием России, Украины, Франции и Германии. Его слова приводит РИА Новости.

«Я думаю, что это координация не заменит формат, который существует. Президент Байден сам в коммюнике отметил важность нормандского формата», — пояснил глава государства невозможность изменения такой формы коммуникации.

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По словам Макрона, «нормандский формат» в последние годы позволил избежать обострения ситуации и добиться реальных результатов. Он напомнил, что это было выбором бывшего президента Франции Франсуа Олланда и бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель.

Французский лидер подчеркнул, что результаты были получены еще в декабре 2019 года, однако ситуация продолжает оставаться серьезной, нестабильной, существует замороженный конфликт.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва не возражает против подключения Вашингтона к «нормандскому формату» по урегулированию ситуации на Украине, но не понимает, какой эффект это может оказать. Он выразил сомнение в том, что США готовы сдерживать Киев и убеждать украинскую сторону вернуться к выполнению Минских соглашений.

Марина Совина
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