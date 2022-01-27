Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Госдепе США пообещали остановить «Северный поток-2» при вторжении на Украину

Нуланд: при вторжении России на Украину газопровод «Северный поток-2» будет остановлен
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Россия вторгнется на Украину, то газопровод «Северный поток-2» будет остановлен. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон един со своими союзниками в том, что в случае эскалации напряженности со стороны Москвы ответ будет «быстрым и жестким».

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» при эскалации кризиса на Украине. «Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока-2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — отметил Прайс.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Из-за стрельбы на киргизско-таджикской границе погиб мирный житель
США начали поставку нового пакета военной помощи Украине
Россиянин нашел способ самостоятельно убрать сугробы с улиц подмосковного города
Полицейские отпустили избитого в Каире российского фотографа
На российском мусороперерабатывающем заводе нашли тело младенца
Илон Маск потерял миллиарды долларов
Маэстро Понасенков заступился за пострадавшего от конфликта с учителем школьника
Киргизия призвала Таджикистан сесть за стол переговоров
В Белом доме призвали Россию отказаться от дипломатических игр вокруг Украины
В Госдепе прокомментировали реакцию России на ответ США по безопасности
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter