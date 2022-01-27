В Госдепе США пообещали остановить «Северный поток-2» при вторжении на Украину

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Россия вторгнется на Украину, то газопровод «Северный поток-2» будет остановлен. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Вашингтон един со своими союзниками в том, что в случае эскалации напряженности со стороны Москвы ответ будет «быстрым и жестким».

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США намерены не допустить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» при эскалации кризиса на Украине. «Я хочу донести предельно четко: если Россия тем или иным путем вторгнется на Украину, реализация "Северного потока-2" не сдвинется с места. Мы хотим, чтобы это было предельно понятно», — отметил Прайс.