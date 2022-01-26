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Россия обвинила США во лжи о ситуации вокруг Украины

Постпредство России при ООН: США распространяют ложь о ситуации вокруг Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Постоянное представительство РФ при ООН обвинило США в распространении лжи о ситуации вокруг Украины, обвиняя Россию в скоплении сил у границы. Об этом сообщает ТАСС.

Как указали в дипмиссии, Вашингтон вместо диалога озвучивает «заангажированную и не имеющую ничего общего с реальностью позицию», что является «ярким примером деструктивной линии США». Американские дипломаты, «культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск, как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идет о российских силах на российской территории», отметили в полпредстве.

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Там подчеркнули, что подобные заявления контрастируют «с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства». Кроме того, Вашингтон не дает никаких объяснений нахождения американского флота вблизи российских берегов американский флот, что усиливает напряженность в черноморском районе.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучат заявления об угрозе российского нападения на Украину. Москва отрицает наличие каких-либо агрессивных планов. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что, прикрываясь якобы скорым вторжением России, Киев вместе с Западом сами готовят провокации.

Марина Совина
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